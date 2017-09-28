Патриарх Кирилл посетит Узбекистан с официальным визитом

- Патриарх Кирилл посетит в конце сентября Узбекистан с официальным визитом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"С 29 сентября по 2 октября предстоятель Русской православной церкви посетит Республику Узбекистан в связи со 145-летием начала активной церковной жизни в Ташкентской епархии. Святейший патриарх Кирилл посетит храмы епархии в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, познакомится с развитием епархиальной жизни в Республике. 1 октября Святейший патриарх совершит освящение Успенского кафедрального собора в Ташкенте", — сказал он.

В ходе визита, по его словам, предполагаются встречи патриарха с представителями высшей государственной власти Республики Узбекистан и с руководством Духовного управления мусульман страны.