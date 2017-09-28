РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Туркменистан готовится к открытию первого поля для гольфа

CA-NEWS (TM) - Власти Туркменистана 25 сентября сообщили о подготовке к церемонии открытия первого поля для гольфа в Ашхабаде, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

В понедельник в государственных медиа Туркменистана, показали сюжет о площадке для гольфа, построенной возле гостиницы «Йылдыз» и здания «Bank köşgi». В тот же день, на заседании правительства в прямом телеэфире глава администрации Ашхабада хяким Шамухаммет Дурдылыев попросил у президента страны Гурбангулы Бердымухамедова разрешения на торжественное открытие объекта.

Дата открытия поля для гольфа не сообщается, участие президента в церемонии открытия не уточняется. Сообщается, что лидер Туркменистана дал указания об организации массовых культурных мероприятий в честь торжественного открытия объекта.

Напомним, туркменские власти впервые сообщили о решении строительства поля для гольфа, площадью 70 га на юго-западе Ашхабада, 12 апреля текущего года. Накануне, 7 апреля сообщалось о встрече Бердымухамедова с известным американским профессионалом по гольфу Джеком Никлаусом, в входе которой обсуждалась перспектива партнерства в области развития гольфа в Туркменистане, а также о ходе проекта постройки поля для гольфа в столице страны.

Также отмечалось, что компания «Nicklaus design» предоставит все условия для обеспечения проведения международных соревнований по гольфу в стране, в соответствии с мировыми стандартами, кроме того построит еще 10 полей для гольфа по всему Туркменистану.

В настоящее время размер затрат на проектирование и постройку поля для гольфа, осуществленных за счет бюджетных средств Туркменистана, не разглашается.

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×