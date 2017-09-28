Мокрый снег ожидается в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане 28-30 сентября ожидает мокрый снег, говорится в сообщении "Казгидромета".

Как отмечается, в ближайшие сутки южные, юго-восточные и восточные области Казахстана будут находиться в зоне южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, под влиянием которых в данных регионах местами пройдет дождь.

"На северные, северо-восточные и центральные районы республики смещается очередной холодный арктический фронт с районов Западной Сибири, под влиянием которого в предстоящие двое суток здесь сохранится холодная погода, ожидаются осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег", - сообщили в "Казгидромете".

По мере продвижения фронта в юго-восточном направлении на востоке Казахстана также ожидается мокрый снег, а на юге и юго-востоке республики ожидаются дожди, в горных и предгорных районах холодный арктический фронт вызовет мокрый снег.

"В западных областях под влиянием антициклона преимущественно без осадков. На всей территории республики температура воздуха сохранится ниже климатической нормы на 3-8 градусов", - отмечают синоптики.



