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  28 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Глава ONOC Робин Митчелл выразил заинтересованность в сотрудничестве с Туркменистаном
CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял президента Национальных олимпийских комитетов стран Океании (ONOC) Робина Митчелла, сообщает прессс-лужба главы государства.

Поздравив главу государства с успешным проведением V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, гость выразил восхищение грандиозной церемонией закрытия Игр «Ашхабад-2017», а также признательность президенту Туркменистана за решение об участии в столь крупных соревнованиях стран Океании, подчеркнув, что это подняло правовой статус и значение этих Игр на совершенно новый уровень. Высоко оценив уровень подготовки и проведения этих крупнейших состязаний, Митчелл подчеркнул заинтересованность представляемой им организации в укреплении сотрудничества с Туркменистаном.

Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана гуманистическим идеалам олимпийского движения и выразил уверенность в дальнейшем продолжении взаимодействия, призванного содействовать международному сотрудничеству в спортивной сфере.

В ходе встречи президент Туркменистана и руководитель Национальных олимпийских комитетов государств Океании обменялись мнениями по вопросам двустороннего партнёрства, подчеркнув наличие благоприятных перспектив для его активизации.

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