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  28 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Сборная Туркменистана продолжает лидировать в общемедальном зачёте Азиады
CA-NEWS (TM) - По итогам состоявшихся состязаний в своём активе у Туркменистана в общей сложности 245 наград, из которых 89 – золотые, 70 – серебряные и 86 – бронзовые, сообщается на официальном сайте игр.

За день до завершения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, на площадках Олимпийского городка состоялись соревнования в 9 видах спорта.

Туркменистанцы удостоились 15 медалей в состязаниях по самбо, кикбоксингу, греко-римской борьбе, шахматам, в том числе 4 золотых.

Ближайшими соперниками Туркменистана стали Китай и Иран.

Из стран Центральной Азии: Узбекистан завоевал 131 медалей: 24 — золотую, 33 серебряных, 74 — бронзовых; Казахстан — 96 (28, 28, 40); Кыргызстан — 70 (13, 20, 37).

Монголия завоевала 30 медалей (5,10,15).

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