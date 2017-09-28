Голосовой перевод на казахский язык появится в Google Translate

CA-NEWS (KZ) - В сервисе Google Translate появится голосовой перевод на казахский язык, передает Tengrinews.kz.

Об этом на брифинге СЦК сообщил исполнительный директор общественного фонда "Ұлттық аударма бюросы" Рауан Кенжеханулы.

По его словам, проект внедрения в систему голосового перевода казахского языка является некоммерческим и займет неопределенное количество времени

. "Нам всем очень важно, что бы в этой системе был казахский язык, потому что это самая современная система голосового перевода в мире. Здесь очень много "черновой" работы - необходимо озвучить все тексты, а это студия, дикторы, то есть порядка 150 тысяч новых слов и словосочетаний, которые необходимо качественно обработать", - рассказал Рауан Кенжеханулы.

Он отметил, проект осуществлен на деньги спонсора, который выделил на реализацию $11,7 тысяч. Точные сроки реализации Рауан Кенжеханулы назвать пока не смог.

"Постараемся сделать за два года, и будем просить об этом коллег из Google", - сказал он, еще раз напомнив, что это кропотливый процесс. Как отметили на брифинге, на сегодняшний день более 200 миллионов человек ежедневно используют Google Translate на 103 языках мира, а технология Vоісе-to-Text доступна на 32 языках. Казахский язык удалось добавить в систему Google Translate в декабре 2014 года.



