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  28 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Афганистане США ошибочно нанесли авиаудар по мирным жителям
Предыстория: Талибы напали на аэропорт Кабула, пытаясь уничтожить министра обороны США

CA-NEWS (CA) - Несколько представителей гражданского населения Афганистана погибли вечером 27 сентября в результате воздушного удара самолетов ВВС США по расположению боевиков, которые ранее обстреляли аэропорт Кабула в день визита главы Министерства обороны США Джеймса Мэттиса. Об этом говорится в сообщении штаба операции НАТО «Решительная поддержка» на странице в Facebook.

«Во время неудачного нападения боевики произвели несколько выстрелов по армии штаба из минометов вблизи международного аэропорта», — сказано в сообщении. Силы США нанесли ответный авиаудар, одна из ракет «сработала неправильно», в результате чего погибли мирные жители.

Штаб операции «Решительная поддержка» глубоко сожалеет о жертвах среди людей, не вовлеченных в конфликт. Мы принимаем все меры предосторожности, чтобы избегать жертв среди гражданского населения, даже когда враги Афганистана продолжают действовать в местах, где преднамеренно подвергают мирных жителей очень высокому риску», - указывается в тексте.

Боевики днем 27 сентября напали на международный аэропорт Хамида Карзая в Кабуле, куда прилетел Мэттис. Атака была произведена с помощью гранатометов и минометов. По предварительным данным, это сделали члены террористической организации «Талибан», хотя не исключается также причастность «Исламского государства».

В результате нападения один человек был убит, а четыре получили ранения. Сообщалось, что военные США не указали точное время прибытия Маттиса по соображениям безопасности. Он уже покинул аэропорт, когда произошла атака.

Джеймс Мэттис прибыл с необъявленным визитом в Кабул вместе генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Это первая поездка Мэттиса в Афганистан после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новой стратегии Вашингтона в Афганистане. Неделей ранее Мэттис заявил, что США направят в Афганистан более трех тысяч военных.

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Комментарии (3)
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Нет аватара
2016-kg
12:50, 28 сентября 2017
Цитата: Jakypov_01 12:26, 28.09.2017
Как можно ошибочно пустить ракету это же не игра
У них всегда есть ответ и виноватые... Это Путин сделал м российские хакеры... Не удивляйтесь если Госдеп так и заявит... Последние годы у них во всем виновата Россия
Нет аватара
Jakypov_01
12:27, 28 сентября 2017
Чтоб назвать ошибкой
Нет аватара
Jakypov_01
12:26, 28 сентября 2017
Как можно ошибочно пустить ракету это же не игра
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