Президент Монголии одобрил кандидатуру и.о. вице-премьера Хурэлсуха на пост главы правительства

- Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга направил ответное официальное письмо председателю парламента Миеэгомбына Энхболду по поводу согласования кандидатуры и.о. вице-премьера Ухнаагийн Хурэлсуха на должность 30-го премьер-министра Монголии, сообщает Монцамэ.

В ответном письме, говорится: «пользуясь своими полномочиями, возложенными на президента по статье 33.2 Конституции, я предлагаю внести в парламенте предложение о назначении У.Хурэлсуха на пост премьер-министра страны. Прошу парламент в срочном порядке рассмотреть и решить вопрос его назначения на пост главы нового правительства».

Напомним, что кабинет министров Жаргалтулгын Эрдэнэбата, сформированный по итогам парламентских выборов 2016 года, был отправлен в отставку 7 сентября. На днях Монгольская Народная партия (МНП) выдвинула имя Ухнаагийн Хурэлсуха на должность 30-го премьер-министра Монголии.