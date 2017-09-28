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  28 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии одобрил кандидатуру и.о. вице-премьера Хурэлсуха на пост главы правительства
CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга направил ответное официальное письмо председателю парламента Миеэгомбына Энхболду по поводу согласования кандидатуры и.о. вице-премьера Ухнаагийн Хурэлсуха на должность 30-го премьер-министра Монголии, сообщает Монцамэ.

В ответном письме, говорится: «пользуясь своими полномочиями, возложенными на президента по статье 33.2 Конституции, я предлагаю внести в парламенте предложение о назначении У.Хурэлсуха на пост премьер-министра страны. Прошу парламент в срочном порядке рассмотреть и решить вопрос его назначения на пост главы нового правительства».

Напомним, что кабинет министров Жаргалтулгын Эрдэнэбата, сформированный по итогам парламентских выборов 2016 года, был отправлен в отставку 7 сентября. На днях Монгольская Народная партия (МНП) выдвинула имя Ухнаагийн Хурэлсуха на должность 30-го премьер-министра Монголии.

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