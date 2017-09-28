Узбекистан играет важную роль в обеспечении стабильности в Центральной Азии - председатель Сената РК

- Отношения между Узбекистаном и Казахстаном последовательно развиваются во всех сферах в духе дружбы, взаимного уважения и доверия. Встречи и переговоры, состоявшиеся в ходе визита парламентской делегации Казахстана в нашу страну, будут способствовать укреплению многопланового сотрудничества между нашими странами, в частности, последовательному развитию и углублению межпарламентского диалога. Об этом в интервью агентству УзА рассказал председатель Сената парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Токаев, под руководством президента Шавката Мирзиёева Узбекистан уверенно продвигается по пути развития рыночной экономики. Уверены, что благодаря реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах страна достигнет огромных успехов.

"Сотрудничество наших стран вышло на новый уровень на основе Договора о вечной дружбе, Договора о стратегическим партнерстве и других документов. Согласно договоренностям, достигнутым в ходе встреч глав наших государств, взаимный товарооборот за минувшие семь месяцев текущего года вырос на 35 процентов. Поставлена задача довести к 2020 году объем двустороннего товарооборота до 5 миллиардов долларов", - рассказал Токаев.

По его словам, важную роль в этом играет активизация автомобильного, железнодорожного и авиационного сообщения между нашими странами.

"Выдвигаемые президентом Узбекистана инициативы по расширению соответствующих возможностей послужат дальнейшему сближению наших народов. В ходе визита мы провели встречи с руководителями палат Олий Мажлиса Узбекистана, обменялись мнениями по перспективным направлениям развития и расширения стратегического партнерства наших государств. Уверен, что в дальнейшем это даст свои результаты.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем впечатляющем и содержательном выступлении на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выдвинул инициативы по очень актуальным вопросам, в том числе по использованию водных ресурсов, устранению последствий Аральской трагедии, отметил необходимость укрепления регионального сотрудничества в этом направлении. В реализации этих предложений важную роль играет межпарламентское сотрудничество. Эти инициативы президента Узбекистана послужат обеспечению стабильности региона и благосостояния наших народов", - заключил председатель Сената РК.