Узбекистан играет важную роль в обеспечении стабильности в Центральной Азии - председатель Сената РК

- Узбекистан, политика
- 12:34, 28 сентября 2017
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Как отметил Токаев, под руководством президента Шавката Мирзиёева Узбекистан уверенно продвигается по пути развития рыночной экономики. Уверены, что благодаря реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах страна достигнет огромных успехов.
"Сотрудничество наших стран вышло на новый уровень на основе Договора о вечной дружбе, Договора о стратегическим партнерстве и других документов. Согласно договоренностям, достигнутым в ходе встреч глав наших государств, взаимный товарооборот за минувшие семь месяцев текущего года вырос на 35 процентов. Поставлена задача довести к 2020 году объем двустороннего товарооборота до 5 миллиардов долларов", - рассказал Токаев.
По его словам, важную роль в этом играет активизация автомобильного, железнодорожного и авиационного сообщения между нашими странами.
"Выдвигаемые президентом Узбекистана инициативы по расширению соответствующих возможностей послужат дальнейшему сближению наших народов. В ходе визита мы провели встречи с руководителями палат Олий Мажлиса Узбекистана, обменялись мнениями по перспективным направлениям развития и расширения стратегического партнерства наших государств. Уверен, что в дальнейшем это даст свои результаты.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем впечатляющем и содержательном выступлении на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выдвинул инициативы по очень актуальным вопросам, в том числе по использованию водных ресурсов, устранению последствий Аральской трагедии, отметил необходимость укрепления регионального сотрудничества в этом направлении. В реализации этих предложений важную роль играет межпарламентское сотрудничество. Эти инициативы президента Узбекистана послужат обеспечению стабильности региона и благосостояния наших народов", - заключил председатель Сената РК.