Монгольское национальное общественное телевидение с 2020 года начнет свое вещание в 26 странах

Конференцию открыла генеральный директор Монгольского национального общественного телевидения Л.Нинжжамц. На открытии конференции были зачитаны поздравления Президента Х.Баттулга, Спикера Парламента М.Энхболда, исполняющего обязанности премьер-министра Ж.Эрдэнэбата, председателя Национального совета Монгольского национального общественного радио и телевидения Б.Энхмандах и генерального секретаря Азиатско-тихоокеанского вещательного союза Жавад Моттаги.
В конференции принимают участие делегации из Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза, Немецкой международной общественной телерадиокомпании Deutsche Welle, Британской вещательной корпорации ВВС, Российского новостного агентства Спутник, Украинского телеканала иновещания UATV, Китайского новостного телеканала CCTV, Японской государственно-общественной центральной телерадиокомпании NHK и др.
Монгольское национальное общественное телевидение в рамках своего 50-летия обновляет свою контентную политику и планирует подготовить передачи на высоком профессиональном уровне.
В рамках этого, телеканал “MNB WORLD”- станет надежным и признанным в мире источником информации к 2018-2020 годам. Для достижения данной цели с 2018 года трансляция по Монголии будет осуществлена в экспериментальном режиме. С 2020 года планируется начать свое вещание в 26 странах.