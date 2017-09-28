Монгольское национальное общественное телевидение с 2020 года начнет свое вещание в 26 странах

- 27 сентября в конференц-зале гостиницы "Корпорейт" проходит международная конференция «Тенденция развития общественного телевидения», посвященная к 50-летию со дня обоснования Монгольского национального общественного телевидения, сообщает Монцамэ.

Конференцию открыла генеральный директор Монгольского национального общественного телевидения Л.Нинжжамц. На открытии конференции были зачитаны поздравления Президента Х.Баттулга, Спикера Парламента М.Энхболда, исполняющего обязанности премьер-министра Ж.Эрдэнэбата, председателя Национального совета Монгольского национального общественного радио и телевидения Б.Энхмандах и генерального секретаря Азиатско-тихоокеанского вещательного союза Жавад Моттаги.

В конференции принимают участие делегации из Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза, Немецкой международной общественной телерадиокомпании Deutsche Welle, Британской вещательной корпорации ВВС, Российского новостного агентства Спутник, Украинского телеканала иновещания UATV, Китайского новостного телеканала CCTV, Японской государственно-общественной центральной телерадиокомпании NHK и др.

Монгольское национальное общественное телевидение в рамках своего 50-летия обновляет свою контентную политику и планирует подготовить передачи на высоком профессиональном уровне.

В рамках этого, телеканал “MNB WORLD”- станет надежным и признанным в мире источником информации к 2018-2020 годам. Для достижения данной цели с 2018 года трансляция по Монголии будет осуществлена в экспериментальном режиме. С 2020 года планируется начать свое вещание в 26 странах.