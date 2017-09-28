АБР понизил прогноз роста ВВП Узбекистана на 2017 год

- Азиатский банк развития (АБР) понизил прогноз роста ВВП Узбекистана на 2017 год на 0,2 процентного пункта до 6,8%. Об этом говорится в публикации банка «Обновленный обзор развития Азии 2017».

Согласно прогнозу банка, экономика Узбекистана вырастет на 7,3% в 2018 году. Прогноз улучшен на 0,2 процентного пункта.

Специалисты банка отмечают, что рост ВВП Узбекистана будет немного слабее, так как экономика приспосабливается к девальвации сума и либерализации валютной политики. Эксперты АБР добавили, что данные реформы приведут к росту ВВП в 2018 году.

В тоже время, АБР повысил свой прогноз по уровню инфляции в Узбекистане на 2017 год с 9,5% до 11% и на 2018 год – с 10% до 12%. Банк отмечает, что рост цен в 2017 и в 2018 годах связан с девальвацией курса национальной валюты, пишет Uzdaily.

По данным АБР, сальдо счета текущих операций в Узбекистане составит на уровне 0,1% от ВВП в 2017 году (апрельский прогноз АБР – 0,2% от ВВП) и 0,5% в 2018 году (0,4%).

В отчете отмечается, что государственный долг Узбекистана составляет 15,1% от ВВП.

«Обзор развития Азии» и «Обновленный обзор развития Азии» – это главные экономические издания АБР, содержащие анализ состояния экономик и прогнозов для стран Азии и Тихоокеанского региона.