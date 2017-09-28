СМИ сообщили об ажиотаже вокруг билетов накануне завершения Азиатских игр в Ашхабаде

CA-NEWS (TM) - Накануне завершения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, проходящих в период 17-27 сентября в Ашхабаде, возник ажиотаж вокруг билетов на мероприятия, при этом на самих состязаниях подавляющее большинство зрителей составляют учащиеся учебных заведений Ашхабада, сообщают источники туркменской службы радио «Азатлык».

«В некоторых случаях, вокруг продажи билетов возникал ажиотаж на выступления туркменских спортсменов и очень популярные в Туркменистане дисциплины, это национальная борьба гореш, все другие виды борьбы, вольной и греко-римской, соревнования по боксу, кикбоксингу. Перед этими соревнованиями, за сутки и в день их проведения, купить билеты было сложно», - рассказал собеседник (имя не разглашается по причинам безопасности - ред.)

Как сообщают собеседники, ставшие свидетелями событий, при посещении игр, билеты выписываются по предъявлению паспорта (для несовершеннолетних – свидетельства о рождении), а паспортные данные вносятся в специальную базу данных и имена зрителей распечатываются на самих билетах. Затем данные указанные на билетах тщательной проверяются при допуске зрителей на соревнования, пропуск, осуществляется строго при наличии паспорта.

«Сразу после сличения данных паспорта и билета, попадаешь на досмотр службы безопасности – проверяется ручная кладь, сумки пропускаются через «просвечивающие» аппараты, аналогичные установленным на транспорте. При этом все входящие проверяются и металлоискателями, включая и детей 4-6 лет», - рассказал источник.

По его словам, вслед за проверкой на безопасность, снова осуществляется проверка билета, затем билет проверяют повторно, перед входом на конкретное мероприятие.

«В последние 3 дня перед закрытием Игр перестали пропускать на соревнования с телефонами, имеющими камеры и с фотоаппаратами. Всех, у кого они обнаруживаются на контроле безопасности, отправляют обратно. Хорошо, если у кого есть возможность оставить свои телефоны, кто-то собирает телефоны у своих родственников, коллег и остается их ожидать. Но, многих, принудительно привлекаемых к участию в качестве зрителей, предупредили о запрете на телефоны заранее. Перед открытием также были подобные требования. Основной причиной очевидцы называют опасения властей в том, что какие-то фрагменты постановок открытия и закрытия могут стать известны раньше срока и попасть в интернет», - рассказал собеседник, посетивший спортивные состязания накануне.

По сообщениям источников в Ашхабаде, на самих соревнованиях, подавляющее большинство зрителей составляют учащиеся учебных заведений, которые одеты в одинаковую спортивную форму, сидят радом, занимая целые секторы. Также много государственных служащих, в том числе учителей с учениками.

Одна из зрительниц, беседовавшая с источником на подходе к мероприятию рассказала, что она и ее коллеги, государственные служащие из города Аннау в пригороде Ашхабада, приезжают каждый день на все соревнования, принудительно, есть также госслужащие из города Абадан.

«Они приезжают самостоятельно в Ашхабад на дневные и вечерние соревнования, были на открытии и будут на закрытии, в качестве статистов, обед проводят на базаре Мир-1. Их снабдили билетами на их предприятии, но затем начнут высчитывать стоимость билетов из зарплаты на протяжении следующих 6-8 месяцев, до полного погашения», - рассказал источник.

Цены на билеты, начинаются с 7 манатов, (2 доллара США по курсу ЦБ и 1 доллар США по «черному курсу») и доходят до 100 манатов, в частности, на церемонии открытия и закрытия, а также 500 манатов на VIP места.

Сообщается также, что возле каждого спортивного сооружения, где проводятся соревнования, постоянно дежурит «резерв» статистов, в специальной бело-голубой спортивной форме. При слабом заполнении трибун, специальная служба подсчитывает количество пустых мест и загоняет «резервистов» в зал и рассаживает на пустующие трибуны.

Источник близкий к организации мероприятия, подтвердил возникновение ситуаций с пустыми трибунами, объяснив причину пустующих трибун, при спросе на билеты, тем, что многие «принудительно пригнанные на соревнования госслужащие, после обеда отметившись у своих кураторов, покидают территорию соревнований».

V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, завершающиеся 27 сентября, являются крупнейшим международным спортивным мероприятием в истории Туркменистана и проходят в условиях жестких мер по обеспечению безопасности. Сообщается, что приглашенные на состязания иностранные спортсмены, гости и журналисты находятся под пристальным вниманием служб безопасности страны.

Тогда как, жители центральных районов Ашхабада, прилегающих к месту проведения спортивного мероприятия с начала сентября находятся в изоляции, в связи с тем, что транспортное движение в центре города приостановлено.

Власти Туркменистана, принимающего V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам «Ашхабад 2017», ожидают улучшения имиджа страны на международном уровне, вместе с тем умалчивают проблемы с которыми, в этой связи, сталкивается собственное население.