РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Первую модель советского спутника продали на аукционе за почти $850 тыс.
CA-NEWS (CA) - На торгах британского аукционного дома Bonhams, который прошел в среду, 27 сентября в Нью-Йорке, продали первую модель советского искусственного спутника Земли «Спутник-1» с чешским радиопередатчиком Tesla Maj 620A, сообщает РБКсо ссылкой на аукционный дом.

Стартовая цена лота составила $48 тыс. Предпродажная оценка — $150 тыс. Однако собственник — он предпочел остаться анонимным — предложил по телефону цену почти в пять раз больше. В итоге аукционный дом отпустил раритет с молотка за $847, 5 тыс.

«Спутник-1» является первым искусственным спутником Земли. Он представляет собой полированную алюминиевую сферу с четырьмя антеннами. Модель искусственного спутника, которую продали на торгах, установлена на подставке из марганцевой латуни. Общий вес всего лота составляет почти 45,5 кг, а его высота — почти 2 м.

Как следует из описания лота на сайте Bonhams, модель является редкой, она была создана в ОКб-1 (в настоящее время — РКК «Энергия») в 1957 году для тестирования электромагнитной совместимости и электромагнитных помех. Всего в настоящее время, подчеркивают в аукционном доме, существуют пять моделей первого искусственного спутника Земли, одна из которых находится в музее российской РКК «Энергия», другая — в Музее полетов в американском штате Вашингтон, еще три принадлежат частным коллекционерам.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×