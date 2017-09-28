Первую модель советского спутника продали на аукционе за почти $850 тыс.

- На торгах британского аукционного дома Bonhams, который прошел в среду, 27 сентября в Нью-Йорке, продали первую модель советского искусственного спутника Земли «Спутник-1» с чешским радиопередатчиком Tesla Maj 620A, сообщает РБК со ссылкой на аукционный дом.

Стартовая цена лота составила $48 тыс. Предпродажная оценка — $150 тыс. Однако собственник — он предпочел остаться анонимным — предложил по телефону цену почти в пять раз больше. В итоге аукционный дом отпустил раритет с молотка за $847, 5 тыс.

#Sputnik-1 Lab Model Achieves $847,500 at New York Air and Space sale https://t.co/x6HQFAZ24b pic.twitter.com/GhQNGueAZ1 — BONHAMS (@bonhams1793) September 27, 2017

«Спутник-1» является первым искусственным спутником Земли. Он представляет собой полированную алюминиевую сферу с четырьмя антеннами. Модель искусственного спутника, которую продали на торгах, установлена на подставке из марганцевой латуни. Общий вес всего лота составляет почти 45,5 кг, а его высота — почти 2 м.

Как следует из описания лота на сайте Bonhams, модель является редкой, она была создана в ОКб-1 (в настоящее время — РКК «Энергия») в 1957 году для тестирования электромагнитной совместимости и электромагнитных помех. Всего в настоящее время, подчеркивают в аукционном доме, существуют пять моделей первого искусственного спутника Земли, одна из которых находится в музее российской РКК «Энергия», другая — в Музее полетов в американском штате Вашингтон, еще три принадлежат частным коллекционерам.