Первую модель советского спутника продали на аукционе за почти $850 тыс.

- На торгах британского аукционного дома Bonhams, который прошел в среду, 27 сентября в Нью-Йорке, продали первую модель советского искусственного спутника Земли «Спутник-1» с чешским радиопередатчиком Tesla Maj 620A, сообщает РБК со ссылкой на аукционный дом.

Стартовая цена лота составила $48 тыс. Предпродажная оценка — $150 тыс. Однако собственник — он предпочел остаться анонимным — предложил по телефону цену почти в пять раз больше. В итоге аукционный дом отпустил раритет с молотка за $847, 5 тыс.

#Sputnik-1 Lab Model Achieves $847,500 at New York Air and Space sale https://t.co/x6HQFAZ24b pic.twitter.com/GhQNGueAZ1