В Казахстане на руднике погиб шахтер
- Казахстан, происшествия
- 13:59, 28 сентября 2017
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CA-NEWS (KZ) - На Южно-Жезказганском руднике горно-производственного комплекса «Жезказганцветмет» корпорации «Казахмыс» в Карагандинской области погиб шахтер.
По распространенному в среду сообщению пресс-службы «Казахмыса», 26 сентября горнорабочий очистного забоя, 1993 года рождения, получил несовместимые с жизнью травмы, по предварительным данным, в результате поражения электрическим током. По заявлению компании, это был несчастный случай.
Для выяснения причин данного инцидента создана специальная комиссия.
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