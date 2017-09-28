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  28 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане на руднике погиб шахтер
CA-NEWS (KZ) - На Южно-Жезказганском руднике горно-производственного комплекса «Жезказганцветмет» корпорации «Казахмыс» в Карагандинской области погиб шахтер.

По распространенному в среду сообщению пресс-службы «Казахмыса», 26 сентября горнорабочий очистного забоя, 1993 года рождения, получил несовместимые с жизнью травмы, по предварительным данным, в результате поражения электрическим током. По заявлению компании, это был несчастный случай.

Для выяснения причин данного инцидента создана специальная комиссия.

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