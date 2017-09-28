Закрытие Азиады подогнали под любимую цифру президента Туркменистана

CA-NEWS (TM) - 27 сентября в Ашхабаде пройдёт церемония закрытия 5-Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Как стало известно туркменской службе радио «Азатлык» церемония начнётся в 7 часов 17 минут вечера по местному времени. Именно это время указано на билетах.

Напомним, церемония открытия игр прошла 17 сентября в 8 часов 17 минут вечера.

Как рассказали нам несколько источников знакомые с процессом подготовки официальной церемонии закрытия Ашхабадских игр, такая игра с цифрой 7 связана с особым отношением к ней президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Бывший чиновник одного из ведомств Туркменистана, рассказал причину привязанности президента к цифре 7.

«Все знают о том, что президент считает цифру 7 удачной для себя. Видимо, у него всегда было такое отношение к этой цифре. Знаете, туркмены суеверно относятся к таким цифрам как 3, 7, 9, 40. Но после того, как он пришёл к власти в 2007 году, видимо у Аркадага возникла маниакальная любовь к цифре 7. Если вы обращали внимание, когда он например, показывает навыки на гоночных автомобилях, то всегда выступает под седьмым номером. Кроме того, в 2017 году он переизбрался на очередной, но уже на 7-летний срок. Видимо, эти стечения обстоятельств укрепили в нём веру в цифру 7», - говорит бывший чиновник.

Напомним, что также на церемонии закрытия, как сообщили источники, по задумке организаторов, планируется установление президентом Гурбангулы Бердымухамедовым очередного рекорда путём исполнения песни собственного сочинения, а подпевать ему будут 7,5 тысяч человек.

Источники знакомые с некоторыми деталями сценария рассказали корреспонденту Азатлыка, что речь идёт не о гимне Ашхабадских игр, автором которого также является президент Туркменистана, а о лирической песне «Ядымда» («Я помню»).

Таким образом Бердымухамедов должен будет побить свой рекорд 2-летней давности, внесённый в Книгу Рекордов Гиннеса. В ноябре 2015 года в городе Мары, во время торжественного открытия концертного зала «Türkmeniň ak öýi» президенту Бердымухамедову, исполнившему свою песню «Öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan!» («Вперёд, вперёд, только вперёд, край родной Туркменистан!»), одновременно подпевали около четырех тысяч человек. Впоследствии эта песня была выбрана в качестве официального гимна 5-Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.