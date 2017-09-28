Назарбаев Университет стал известным в мире - президент

CA-NEWS (KZ) - Глава государства провел встречу с ректором Назарбаев Университета Шигео Катсу в Астане, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи Президент особо акцентировал внимание на необходимости создания условий для дальнейшего развития казахстанской науки и поддержки молодых ученых.

"Назарбаев Университет стал известным в мире. Под Вашим руководством было выпущено более 1 000 студентов. Мы многого достигли в развитии университета. Однако необходимо продумать дальнейшие меры по поддержке молодых талантов", - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил также, что на базе инфраструктуры EXPO-2017 открываются широкие возможности для молодых ученых по разработке и реализации различных стартап-проектов, особенно в области IT-технологий и развития "зеленой экономики".

Шигео Катсу поблагодарил президента Казахстана за возможность обсудить перспективы развития Назарбаев Университета и научного потенциала страны в целом. Назарбаев Университет создан по инициативе президента Республики Казахстан в 2010 году.

Это первый вуз Казахстана, деятельность которого основана на принципах автономности и академической свободы. Автономный статус был присвоен университету в соответствии с законом РК от 19 января 2011 года "О статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев интеллектуальные школы" и "Назарбаев фонд".



