Президент Узбекистана принял Председателя Сената парламента Казахстана

- Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 27 сентября принял делегацию Республики Казахстан во главе с Председателем Сената парламента этой страны Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Uzdaily.

Глава Узбекистана особо отметил, что прибытие представительной делегации парламента Казахстана в Узбекистан и результаты проведенных плодотворных переговоров в обеих палатах Олий Мажлиса являются свидетельством укрепляющихся двусторонних связей.

Было подчеркнуто, что государственные визиты лидеров двух стран в Казахстан в марте этого года и в Узбекистан в текущем месяце, а также их регулярный и доверительный диалог позволили вывести узбекско-казахстанские многоплановые отношения на качественно новый уровень, наполнив их конкретным содержанием.

Свидетельством тому являются интенсивные контакты на разных уровнях, динамичный рост объемов и диверсификация номенклатуры взаимной торговли, начало реализации знаковых инвестиционных проектов в энергетической и машиностроительной отраслях, расширение сотрудничества в области автомобильного, железнодорожного и авиационного сообщения.

На встрече особое внимание было уделено вопросам дальнейшей активизации межпарламентского взаимодействия, в том числе в рамках международных и региональных структур.

Была подчеркнута важная роль парламентов в обеспечении реализации двусторонних соглашений и договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высшем уровне, а в также продвижении перспективных проектов и программ взаимовыгодного партнерства.

Поддержаны регулярное проведение встреч действующих групп дружбы и сотрудничества, установление тесных рабочих связей между профильными комитетами парламентов Узбекистана и Казахстана.

Высокий гость, выразив глубокую благодарность президенту РУз Шавкату Мирзиёеву за теплую и содержательную встречу, передал искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Касым-Жомарт Токаев еще раз заверил, что парламент Республики Казахстан готов к активному и полномасштабному сотрудничеству с узбекской стороной в целях дальнейшего укрепления двусторонних отношений дружбы и стратегического партнерства.