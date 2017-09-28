Президент Монголии встретился с первым вице-президентом ЕБРР

- Президент Монголии Х.Баттулга принял сегодня (27 сентября) первого вице-президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Филиппа Беннетта, руководителя голландской и монгольской групп Франса Викерса и старшего банкира по вопросам инфраструктуры Светлану Радченко, сообщает Монцамэ.

Первый вице-президента ЕБРР Филипп Беннетт отметил, что ЕБРР ведет более 10 лет активную деятельность в Монголии и за этот период инвестировал в нашу страну 1.6 млрд. долларов США. Эти средства полностью были направлены на поддержку частного сектора.

«ЕБРР отразил в своем стратегическом плане по отношению Монголии четыре основных направления и одним из них является развитие секторов, не связанных с горнорудными и добывающими промышленностями»,- подчеркнул Филипп Беннетт и вкратце рассказал о деятельности ЕБРР в Монголии.

«В первую очередь стоит обсудить вопросы, касающиеся безработицы и бедности. Для решения этого вопроса необходимо расширить сектор отечественного бизнеса и создать больше новых рабочих мест. Вопрос о снижении уровня загрязнения атмосферного воздуха столицы может быть решен путем создания городов-спутников и переселить вних столичные учреждения и организации. Следующий вопрос, на что надо обратить наше внимание - это продовольственная безопасность. По этой теме недавно организован национальный форум. Также есть вопрос о строительстве скоростной автодороги протяженностью 1100 км между пограничными пропускными пунктами Алтанбулаг и Замын-Ууд в целях перевозки определенной части увеличивающегося товарооборота между Россией и Китаем. Кроме того, имеются проекты строительства железных дорог»,- отметил президент Х.Баттулга.

Стороны выразили обоюдное согласие по многим вопросам, которые были затронуты на этой встрече.