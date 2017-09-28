В Китае из-за дождей эвакуировали почти 30 тыс. человек

CA-NEWS (CA) - В Китае из-за проливных дожде погибли как минимум 5 человек, еще более 27 тысяч жителей эвакуированы, сообщает агентство Синьхуа.

По данным агентства, в результате обрушения стихии в разной степени пострадали около 150 тысяч человек.

«Дождь повредил не менее 2000 домов и более 12 тыс. га сельскохозяйственных культур. Экономические потери превысили $80 млн», - сказано в сообщении.

Местные власти предостерегают жителей от походов в горы, где возможны сходы селей и оползней. Сильные дожди в провинции Шэньси на северо-западе страны продолжаются со вторника.