Участник «Ты супер! Танцы» - Джейхун Агатагиев из Туркменистана (видео)

CA-NEWS (TM) - Джейхун Агатагиев из Туркменистана смог пройти во второй сезон шоу «Ты супер! Танцы» российского телеканала НТВ.

Корреспондент туркменской службы радио "Азатлык" Улугбек Юлдашев побеседовал с туркменским танцором.