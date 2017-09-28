Участник «Ты супер! Танцы» - Джейхун Агатагиев из Туркменистана (видео)
- Туркменистан, общество
- 16:12, 28 сентября 2017
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CA-NEWS (TM) - Джейхун Агатагиев из Туркменистана смог пройти во второй сезон шоу «Ты супер! Танцы» российского телеканала НТВ.
Корреспондент туркменской службы радио "Азатлык" Улугбек Юлдашев побеседовал с туркменским танцором.
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