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  28 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан предложил подход по урегулированию ситуации в Афганистане

CA-NEWS (KZ) - Казахстан предлагает новый подход по урегулированию ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба МИД РК.

В Совете Безопасности ООН прошли открытые дебаты по ситуации в Афганистане, на которых специальный представитель генсекретаря по Афганистану - глава миссии ООН по оказанию помощи ИРА (МООНСА) Ямамото представил доклад генсека о положении в Афганистане.

"В своем выступлении постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров выразил обеспокоенность в отношении нестабильности положения в области безопасности в Афганистане, что влияет на ситуацию во всем регионе. Кроме того, отмечено, что Казахстан стремится содействовать формированию имиджа Афганистана как привлекательного партнера с большим потенциалом, где афганский народ нуждается в реализации совместных проектов и создании новых рабочих мест", - сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

"Отмечен предлагаемый Казахстаном новый подход по урегулированию ситуации в ИРА, основанный на взаимосвязи вопросов безопасности и развития. В целом, в выступлениях участников дебатов звучал призыв к международному сообществу продолжать оказывать помощь афганскому народу по достижению мира и стабильности в стране", - отметили в МИД РК.

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