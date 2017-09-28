Таджикского библиотекаря оштрафовали на $1,5 тыс. за лишних гостей на свадьбе

- Таджикистан, общество
- 16:50, 28 сентября 2017
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Суд посчитал, что Сайфиддин Назарзода проигнорировал нормы закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» и пригласил на свадьбу сына гостей больше, чем положено. Тоджиддина Хабибуллоева – отца жены его сына (кудо) - суд тоже приговорил к выплате штрафа. Однако он выплатит в два раза меньше. Сам экс-глава Нацбиблиотеки не считает себя виновным и говорит, что дело было сфабриковано. Он намерен обжаловать решение суда.
В августе президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил «серию» запретов для граждан своей страны – все они касаются проведения традиционных обрядов, сопровождающих разные важные события в жизни людей. На этой почве уже успело разгореться несколько скандалов. «Открытая Азия онлайн» вспомнила случаи, когда людей в Таджикистане наказывали за якобы чрезмерную расточительность.