Таджикского библиотекаря оштрафовали на $1,5 тыс. за лишних гостей на свадьбе

- Суд столичного района Исмоили Сомони вынес вердикт по делу экс-директора Национальной библиотеки Таджикистана Сайфиддина Назарзода. Он приговорен к выплате штрафа в размере около 1,5 тысяч долларов, пишет Аsia Plus.

Суд посчитал, что Сайфиддин Назарзода проигнорировал нормы закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» и пригласил на свадьбу сына гостей больше, чем положено. Тоджиддина Хабибуллоева – отца жены его сына (кудо) - суд тоже приговорил к выплате штрафа. Однако он выплатит в два раза меньше. Сам экс-глава Нацбиблиотеки не считает себя виновным и говорит, что дело было сфабриковано. Он намерен обжаловать решение суда.

В августе президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил «серию» запретов для граждан своей страны – все они касаются проведения традиционных обрядов, сопровождающих разные важные события в жизни людей. На этой почве уже успело разгореться несколько скандалов. «Открытая Азия онлайн» вспомнила случаи, когда людей в Таджикистане наказывали за якобы чрезмерную расточительность.