В Узбекистане учитель поджег себя, когда бульдозеры приехали сносить его дом

- Житель села в Узбекистане пытался поджечь себя в знак протеста против действий местных властей. Суд признал 29-летнего Ахмада Ниёзимбетова виновным в незаконном строительстве дома. Теперь его жилище должно пойти под снос, пишет издание Настоящее время.

В знак протеста Ахмад Ниёзимбетов залез на крышу здания, на глазах у всех поджег себя и спрыгнул вниз. Позже он рассказывал узбекской службе Радио Свобода, что к нему пришли сотрудники МВД и буквально выгнали его на улицу. Там уже стояли бульдозер и экскаватор.

"Вышло решение суда о сносе дома. Этот дом построен незаконно. Он будет снесен", – говорит представитель районной администрации Кадыр Дурдиев на видео, которое снимал брат Ахмада.

Молодой учитель утверждает, что у него есть все необходимые кадастровые документы. Однако местные власти полагают, что эти документы Ниёзимбетов получил не совсем легальным путем.

"Несмотря на наличие у него кадастровых документов, кто-то раньше выдал их ему незаконно. Кроме его документов, в суд поданы еще несколько таких документов незаконно построенных домов. Суд вынес решение. В оригинале решения стоит печать о его действительности. Но он нигде не зарегистрирован, ни здесь, ни в Нукусе", – объяснил по телефону заместитель главы Турткульского района Узбекистана Азимбой Сапаев.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов пытались отнять телефон, на который велась съемка. Серьезных травм Ахмад не получил. Сейчас он находится в травматическом отделении центральной больницы Турткульского района.

"У него нет ушибов. Повреждены лишь мягкие ткани. Переломов или вывихов нет. В области бедра имеются небольшие 1,5-2% ожоги. Других повреждений он не получил", – рассказал его лечащий врач Эльёр Ахмедов.

Ахмад Ниёзимбетов – не единственный, чей дом пойдет под снос по решению суда. В этом же районе власти намерены разрушить еще около пятисот домов.