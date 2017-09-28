Алматинка смогла родить здорового ребенка после пересадки печени

CA-NEWS (KZ) - Впервые в Казахстане молодая женщина, через год после трансплантации печени от посмертного донора, родила ребенка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерство здравоохранения Казахстана.

Сообщается, что роды прошли на базе Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии. У 22-летней алматинки родился мальчик весом 2,9 килограмма, ростом 49 сантиметров. По словам врачей, состояние здоровья матери и малыша на момент выписки было удовлетворительным. Сейчас малышу десять месяцев. Отмечается, что по медицинским показаниям девушке нельзя было рожать. Дело в том, что пациенты с пересаженными органами получают иммуноподавляющие препараты.

"Естественно, у них есть риски инфекций, в том числе и внутриутробных, требует взвешенного подхода. Роды после трансплантации возможны и, в последнее время все чаще обращаются женщины, перенесшие трансплантацию внутренних органов, которые хотят стать мамами. Если нет осложнений после операции, это желание вполне осуществимо. Мы считаем, что наличие трансплантата не является показанием для прерывания беременности", - комментируют врачи.

На протяжении всего срока беременности за девушкой наблюдала и с ней работала целая бригада врачей-трансплантологов, гинекологов, акушеров, терапевтов, инфекционистов, урологов и педиатров с путем создания консилиума (благодаря лучшим специалистам НЦАГиП, профессорам: Кравцовой Т.Г., Базылбековой З.О., Аймбетовой А.Р., заведующей гепато-билиарной хирургии и трансплантации печени НЦХ им.Сызганова Досхановой М.О., гастроэнтерологу Ильясовой Б.). После тщательного наблюдения состояния плода и функции печени оперативное родоразрешение было проведено путем операции кесарево сечения.

"Успешное ведение беременности и родоразрешение после выполнения трансплантации печени считаются уникальными в стране, которое является неоспоримым доказательством полной медицинской и социальной реабилитации пациентов и восстановлении качества их жизни. В Казахстане это первая женщина, которая после пересадки печени родила. В Москве - есть женщины, которые родили по одному, в Петербурге -двое детей, в Литве – один был случай", - прокомментировали в минздраве РК.



