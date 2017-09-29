Россия создаст электромагнитные бомбы, парализующие технику врага

CA-NEWS (CA) - В России создаются радиоэлектронные боеприпасы, способные вывести технику противника из строя за счет мощного СВЧ-импульса, сообщает РИА Новости.

Как сообщается, в некоторых сми появилась информация, что предприятия России создали мощную электромагнитную ракету "Алабуга". Сообщалось, что она может одним ударом накрыть территорию 3,5 километра и вывести из строя всю электронику, превратив ее в "груду металлолома".

Советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев разъяснил, что "Алабуга" не является конкретным оружием: под этим шифром в 2011-2012 годах завершился целый комплекс научных исследований, в ходе которых определили основные направления развития радиоэлектронного оружия будущего. Интенсивность воздействия перспективного оружия, по его словам, варьируется в зависимости от задач.

"Начиная с обычного помехового влияния с временным выводом систем вооружения и военной техники противника из строя вплоть до ее полного радиоэлектронного поражения, приводящего к энергетическому, деструктивному повреждению основных электронных элементов, плат, блоков и систем". После окончания этой работы все данные о ее результатах были закрыты, а сама тема СВЧ-оружия попала в разряд критических технологий с наивысшим грифом секретности, подчеркнул Михеев.

"Сегодня мы можем только сказать, что все эти наработки переведены в плоскость конкретных опытно-конструкторских работ по созданию электромагнитного оружия: снарядов, бомб, ракет, несущих на себе специальный взрывомагнитный генератор", - отметил он. Подобные разработки ведут все ведущие мировые державы, в частности США и Китай, заключил он.



