В Афганистане в атаке смертника убиты более десятка силовиков

- По меньшей мере 12 сотрудников сил безопасности Афганистана убиты и еще несколько получили ранения в результате нападения смертника в афганской провинции Кандагар, сообщает 28 сентября полиция.

По сообщениям, смертник за рулем начиненной взрывчаткой автомашины «Хамви» привел взрывное устройство в действие у правительственной и полицейской штаб-квартиры в районе Маруф. Ответственность за это смертоносное нападение взяло на себя движение «Талибан».

«Талибан» заявил, что боевики захватили центральную часть района Маруф, однако Дуррани и два представителя совета провинции отвергли это заявление. Дуррани сказал, что атака «Талибана» была отражена.

Тысячи автомашин «Хамви» были предоставлены военными США в распоряжение армии Афганистана. За минувшие несколько лет «Талибан» захватил десятки единиц этих дорогостоящих военных автомобилей.

В ходе визита министра обороны США Джима Мэттиса и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Кабул 27 сентября повстанцы пустили несколько ракет в районе международного аэропорта. Об ответственности за атаку тогда заявили «Талибан» и экстремистская группировка «Исламское государство».