6 октября Сергей Лавров посетит Казахстан
CA-NEWS (KZ) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 октября посетит Казахстан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
"Шестого октября в честь 25-летия установления отношений между Россией и Казахстаном министр иностранных дел Сергей Лавров посетит Казахстан с официальным визитом", - заявила официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, на переговорах стороны рассмотрят актуальные вопросы стратегического партнерства между двумя странами.
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