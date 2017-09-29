6 октября Сергей Лавров посетит Казахстан

CA-NEWS (KZ) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 октября посетит Казахстан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

"Шестого октября в честь 25-летия установления отношений между Россией и Казахстаном министр иностранных дел Сергей Лавров посетит Казахстан с официальным визитом", - заявила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, на переговорах стороны рассмотрят актуальные вопросы стратегического партнерства между двумя странами.



