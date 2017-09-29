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  29 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Полеты на частном самолете министра здравоохранения США обошлись бюджету в $400 тысяч
CA-NEWS (CA) - Президент Дональд Трамп недоволен затратными авиаперелетами министра здравоохранения и социальных служб Тома Прайса. На вопрос журналистов, планирует ли он уволить министра, Трамп ответил: "Посмотрим".

Трамп заявил, что "недоволен" сообщениями о том, что Прайс не менее двух десятков раз пользовался частными самолетами, вместо того чтобы летать коммерческими рейсами, что обошлось налогоплательщикам по меньшей мере в 400 тысяч долларов.

Комитет Палаты представителей по надзору направил письма в Белый дом и два десятка федеральных ведомств, в которых запросил детальную информацию об использовании правительственных или частных некоммерческих самолетов высокопоставленными чиновниками для официальных и личных поездок.

Прайс – врач-ортопед по профессии и бывший конгрессмен от Джорджии. Будучи конгрессменом, в 2010 году критиковал демократа Нэнси Пелоси, тогда спикера Палаты представителей, которая пользовалась частными самолетами для полетов по стране, в том числе в свой родной штат, Калифорнию.

Кроме Прайса еще два члена кабинета столкнулись с критикой в связи с их транспортными привычками.

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