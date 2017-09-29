Полеты на частном самолете министра здравоохранения США обошлись бюджету в $400 тысяч

- Азия и мир, общество
- 10:01, 29 сентября 2017
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Трамп заявил, что "недоволен" сообщениями о том, что Прайс не менее двух десятков раз пользовался частными самолетами, вместо того чтобы летать коммерческими рейсами, что обошлось налогоплательщикам по меньшей мере в 400 тысяч долларов.
Комитет Палаты представителей по надзору направил письма в Белый дом и два десятка федеральных ведомств, в которых запросил детальную информацию об использовании правительственных или частных некоммерческих самолетов высокопоставленными чиновниками для официальных и личных поездок.
Прайс – врач-ортопед по профессии и бывший конгрессмен от Джорджии. Будучи конгрессменом, в 2010 году критиковал демократа Нэнси Пелоси, тогда спикера Палаты представителей, которая пользовалась частными самолетами для полетов по стране, в том числе в свой родной штат, Калифорнию.
Кроме Прайса еще два члена кабинета столкнулись с критикой в связи с их транспортными привычками.