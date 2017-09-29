В Жамбылской области троих отцов осудили за педофилию в отношении своих детей

CA-NEWS (KZ) - Большинство осужденных педофилов являются родственниками, знакомыми и соседями пострадавших, передает Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

По данным ведомства, в этом году в Жамбылской области за педофилию осуждено 18 человек, трое из них являются родными отцами, один отчимом, трое дядями, шестеро соседями и знакомыми и только двое не знали своих жертв ранее.

"27 сентября по инициативе прокуратуры области с участием руководителей уполномоченных органов, представителей родительского комитета проведен актуальный круглый стол. На встрече разъяснялись способы предотвращения подобных преступлений, показали ролики, вели разъяснительные беседы и выслушивали мнения. Озвучили и результаты профилактических мероприятий, например в рамках проекта Генеральной прокуратуры "Защитим вместе детей!" в области создали 83 мобильных группы при 451 школе", - сообщили прокуроры.

В ноябре 2016 года более 20 лет тюрьмы получил педофил из Жамбылской области, который обвинялся в изнасиловании малолетней девочки. Из материалов дела следует, что 24 апреля 2016 года подсудимый, находясь в заброшенном доме села Шолдала Жамбылской области, распивал спиртное.

После он вышел на улицу и увидел играющих незнакомых троих несовершеннолетних девочек. Для реализации своего преступного умысла подсудимый сходил в магазин, купил шоколад, напиток. Вернувшись к девочкам, отдал несовершеннолетней девочке шоколад и напиток и обманным путем заманил ее в заброшенный дом. Мужчина также пригрозил ребенку ножом, а затем изнасиловал.



