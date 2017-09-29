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  29 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Индии жених избил свою будущую тещу и украл ее дочь (фото, видео)
CA-NEWS (CA) - В одном из сел индийского штата Раджастхан несовершеннолетнюю невесту похитили на глазах матери и брата. Видео с места событий, снятое одним из родственников, сообщает The Daily Mail/

Как сообщается, женщина не хотела отдавать дочь замуж до наступления совершеннолетия и попыталась защитить ее. Тогда будущий зять по имени Шаукат вместе с другом избили женщину. Младший брат невесты вступился за сестру и мать, попытавшись палкой отогнать злоумышленников.

Отдать девушку замуж за Шауката пообещал ее отец. Законный брак в этом возрасте невозможен, поскольку невесте не исполнилось 18 лет, ее жениху - 21 год. Ее мама хотела, чтобы дочь осталась дома пока она не вступит в возраст легального бракосочетания.

 

 

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Комментарии (3)
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AnukMonik
11:53, 29 сентября 2017
Цитата: grazhdanin_47 11:48, 29.09.2017
Так что наше ала качканство просто цветочки)
Пусть только попробует жених так сделать, наши апашки дадут ему по самые уши)))
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Arabella
11:49, 29 сентября 2017
Бетная мать, бедное дитя! Индия по количеству криминогенной обстановки чуть ли на одном из первых мест, по бедности разве, что отстает от Африканских стран и то всего на один шаг. Ранние браки по принуждению там считаются нормальными явлениями. Видимо у женщины умер муж и жених зная что семья осталась без опоры не стал дожидаться совершеннолетия и грубым образом забрал невесту. Жених настоящее животное, представляю какие страдания и побои увидет и будет терпеть невеста после их женитьбы. Мне действительно жаль беспомощную мать, ее беззащитную дочь и щупленького мальчика, пытающегося защитить честь семьи маленькой палкой. Хорошо, что в нашей стране такой номер не пройдет! И мы действительно живем в значительно хороших условиях, в цивилизованной, правовой и демократичной стране - я люблю свой Кыргызстан!
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grazhdanin_47
11:48, 29 сентября 2017
Так что наше ала качканство просто цветочки)
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