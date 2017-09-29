В Индии жених избил свою будущую тещу и украл ее дочь (фото, видео)
- Азия и мир, происшествия
- 10:53, 29 сентября 2017
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CA-NEWS (CA) - В одном из сел индийского штата Раджастхан несовершеннолетнюю невесту похитили на глазах матери и брата. Видео с места событий, снятое одним из родственников, сообщает The Daily Mail/
Как сообщается, женщина не хотела отдавать дочь замуж до наступления совершеннолетия и попыталась защитить ее. Тогда будущий зять по имени Шаукат вместе с другом избили женщину. Младший брат невесты вступился за сестру и мать, попытавшись палкой отогнать злоумышленников.
Отдать девушку замуж за Шауката пообещал ее отец. Законный брак в этом возрасте невозможен, поскольку невесте не исполнилось 18 лет, ее жениху - 21 год. Ее мама хотела, чтобы дочь осталась дома пока она не вступит в возраст легального бракосочетания.
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