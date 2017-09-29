Рахмон поручил чиновникам запасаться бензином овощами

- В Таджикистане прошло заседание правительства под председательством президента Эмомали Рахмона. Как сообщает ASIA Plus, на нем обсудили и представили на рассмотрение в парламент проекты целого ряда важнейших законов.

Эмомали Рахмон дал конкретные поручения членам правительства, руководителям министерств, комитетов и других государственных ведомств по обязательному решению рассмотренных на заседании вопросов. Особое внимание президент уделил подготовке к осенне-зимнему периоду.

В частности, было поручено резервировать горючие материалы, продовольствие, овощи во всех городах и районах. Кроме этого Рахмон обсудил с правительством развитие энергетического сектора, вопросы обеспечения населения теплом и электроэнергией, ускорения сбора урожая без потерь, увеличения посевных площадей под овощи и зерновые, производства импортозамещающих товаров и продукции и их экспорта.