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  29 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Делегация ЕБРР прибыла в Узбекистан
CA-NEWS (UZ) - Делегация Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 28 сентября 2017 года прибыла в Ташкент, сообщает Uzdaily.

По данными пресс-службы МИД Узбекистана, делегацию ЕБРР возглавляет управляющий директор по Центральной Азии и России Наталья Ханженкова.

В ходе визита в Узбекистан делегация ЕБРР проведет встречи и переговоры в Сенате Олий Мажлиса, министерствах иностранных дел, финансов, экономики, информационных технологий и коммуникаций, Торгово-промышленной палате Узбекистана.

Представители банка также примет участие в семинаре-тренинге «Механизмы взаимодействия ЕБРР и субъектов малого и среднего бизнеса» в Навои.

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