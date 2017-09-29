Делегация ЕБРР прибыла в Узбекистан

- Делегация Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 28 сентября 2017 года прибыла в Ташкент, сообщает Uzdaily.

По данными пресс-службы МИД Узбекистана, делегацию ЕБРР возглавляет управляющий директор по Центральной Азии и России Наталья Ханженкова.

В ходе визита в Узбекистан делегация ЕБРР проведет встречи и переговоры в Сенате Олий Мажлиса, министерствах иностранных дел, финансов, экономики, информационных технологий и коммуникаций, Торгово-промышленной палате Узбекистана.

Представители банка также примет участие в семинаре-тренинге «Механизмы взаимодействия ЕБРР и субъектов малого и среднего бизнеса» в Навои.