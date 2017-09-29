В Таджикистане усилены меры безопасности

- На улицах Душанбе и крупных городах Таджикистана появились вооруженные военные и сотрудники милиции. Усиленные меры безопасности связаны с охраной общественного порядка в стране, заявили в пресс-службе МВД Таджикистана.

Вооруженные сотрудники милиции и военнослужащие Минобороны, а также военные машины появились в центре Душанбе – у памятника Исмоилу Сомони, на площади Дружба народов и на главной улице столицы. В городе увеличено количество пеших патрулей милиции.

Корреспонденты Радио Озоди сообщают, что усилена охрана посольств зарубежных государств, резиденций послов, стратегических объектов и административных зданий.

Умарджони Эмомали, пресс-секретарь МВД Таджикистана заявил, что усиление мер безопасности в столице связано с охраной общественного порядка и предотвращением возможных терактов. О каких возможных терактах идет речь, в МВД РТ не уточнили.

Местные аналитики говорят, что власти по неизвестной причине не сообщают об истинных причинах усиления мер безопасности. Это стало поводом для тревоги жителей столицы. По словам таджикского журналиста Алишера Зарифи, МВД и Минобороны, скорее всего, проводят операцию против криминальных элементов.

Власти Таджикистана усиливают меры безопасности во время государственных и религиозных праздников, саммитов, международных мероприятий или в рамках проверки боеготовности правоохранительных органов.