Фото голой девушки на капоте BMW взбудоражило Костанай: водителя авто наказали

CA-NEWS (KZ) - Водитель иномарки, на которой сфотографировалась обнаженная девушка, наказан в Костанае, сообщает Alau.kz.

Его привлекли за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств.

Напомним, фотографии "ню" ранее появились в соцсетях. На одной из них изображена обнаженная девушка, сидящая на капоте автомобиля BMW.

В ДВД Костанайской области сообщили, что в отношении жителя Костаная составлен административный протокол по статье 597 части 1 КоАП РК "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств". Ему выписан штраф в размере 22 690 тенге.



