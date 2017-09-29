Фото голой девушки на капоте BMW взбудоражило Костанай: водителя авто наказали
CA-NEWS (KZ) - Водитель иномарки, на которой сфотографировалась обнаженная девушка, наказан в Костанае, сообщает Alau.kz.
Его привлекли за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств.
Напомним, фотографии "ню" ранее появились в соцсетях. На одной из них изображена обнаженная девушка, сидящая на капоте автомобиля BMW.
В ДВД Костанайской области сообщили, что в отношении жителя Костаная составлен административный протокол по статье 597 части 1 КоАП РК "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств". Ему выписан штраф в размере 22 690 тенге.
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