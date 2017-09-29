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  29 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Фото голой девушки на капоте BMW взбудоражило Костанай: водителя авто наказали

CA-NEWS (KZ) - Водитель иномарки, на которой сфотографировалась обнаженная девушка, наказан в Костанае, сообщает Alau.kz.

Его привлекли за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств.

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Напомним, фотографии "ню" ранее появились в соцсетях. На одной из них изображена обнаженная девушка, сидящая на капоте автомобиля BMW.

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В ДВД Костанайской области сообщили, что в отношении жителя Костаная составлен административный протокол по статье 597 части 1 КоАП РК "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств". Ему выписан штраф в размере 22 690 тенге.

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