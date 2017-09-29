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  29 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Во Франции обнаружили эскиз обнаженной Моны Лизы
CA-NEWS (CA) - Нарисованный углем портрет обнаженной женщины, хранившийся в коллекции одного из музеев во Франции более 150 лет, мог быть эскизом для Моны Лизы, считает французский арт-эксперт.

Ранее считалось, что портрет женщины, известной как Монна Ванна, был выполнен в студии Леонардо да Винчи.

Сейчас эксперты говорят, что художник сам мог работать над обеими картинами.

После экспертизы в Лувре кураторы считают, что эскиз обнаженной женщины, "по крайней мере, частично", нарисовал сам да Винчи.

С 1862 года этот рисунок находился в коллекции искусства эпохи Возрождения в музее Конде во дворце Шантийи, к северу от французской столицы.

Леонардо да Винчи (1452-1519) был одним из величайших художников итальянского Возрождения, а его картина "Мона Лиза" (также известная как "Джоконда") остается одним из самых узнаваемых и ценных произведений искусства в мире, сообщает русская служба Би-би-си.

Считается, что картина - портрет Лизы Герардини, написанная по заказу ее мужа - торговца тканями и флорентийского чиновника Франческо дель Джокондо.

"На рисунке действительно замечательно прописаны лицо и руки, - сказал куратор музея Конде Матье Дельдик в интервью агентству AFP. Это не бледная копия. Перед нами то, над чем работали параллельно с Моной Лизой в конце жизни Леонардо. Это почти наверняка подготовительная работа к масляной живописи".

Эксперт-реставратор из Лувра Бруно Моттен подтвердил, что рисунок "очень высокого качества" и по времени создания совпадает с годами жизни Леонардо на рубеже XVI века.

Художник-реставратор Моттен указывает, однако, что штрихи наверху рисунка около головы сделаны правшой, тогда как Леонардо был левшой.

"Мы должны быть осторожными в выводах, поскольку работа пока продолжается, - сказал он AFP. - Экспертиза займет некоторое время и это очень трудная работа, потому что рисунок очень хрупкий".

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