РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Москве задержали Алексея Навального

CA-NEWS (CA) - В Москве задержали Алексея Навального, об этом политик написал в своем Twitter и Instagram.

В ГУМВД Москвы сообщили, что Навального задержали за призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии, сообщает РИА Новости.

Как сообщают СМИ, 29 сентября Навальный должен был выступить на митинге в Нижнем Новгороде. По словам политика, его задержали во время выхода из дома - Алексей Навальный собирался на вокзал.

Ранее основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование о недвижимости российского телеведущего Владимира Соловьева. ФБК оценил состояние Соловьева в миллиард рублей.

Алексей Анатольевич Навальный (род. 4 июня 1976 года, Бутынь, Одинцовский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский политик и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды («РосПил», «РосЯма», «РосВыборы»[⇨], «Добрая машина правды», «РосЖКХ»[⇨]).

Автор одного из самых рейтинговых общественно-политических блогов в «Живом Журнале» и популярного канала на YouTube (1,3 млн подписчиков).

print
Комментарии (6)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
bekbor
15:03, 29 сентября 2017
О боже! Наши же кыргызстанцы уже больны российской пропагандой. Навальный хороший лидер, основатель общественного движения!
Нет аватара
jakshybala
14:58, 29 сентября 2017
Проект Кремля
Нет аватара
Donzil
14:50, 29 сентября 2017
жаль что нельзя отредактировать и исправить ошибку.
Нет аватара
Donzil
14:48, 29 сентября 2017
Цитата: Chingizbek 14:44, 29.09.2017
Italiya
Тебя на вилы, причина тому "ты зомби"
ты тоже зобми!
Нет аватара
Chingizbek
14:44, 29 сентября 2017
Italiya
Тебя на вилы, причина тому "ты зомби"
Нет аватара
Italiya
14:41, 29 сентября 2017
Его на вилы!
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×