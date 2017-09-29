В Москве задержали Алексея Навального

CA-NEWS (CA) - В Москве задержали Алексея Навального, об этом политик написал в своем Twitter и Instagram.

Меня задержали в подъезде. Везут куда-то "для объяснений" https://t.co/Esmg7XSPNk — Alexey Navalny (@navalny) 29 сентября 2017 г.

В ГУМВД Москвы сообщили, что Навального задержали за призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии, сообщает РИА Новости.

Сижу в полиции. За что задержали и какие ко мне претензии не говорят. — Alexey Navalny (@navalny) 29 сентября 2017 г.

Как сообщают СМИ, 29 сентября Навальный должен был выступить на митинге в Нижнем Новгороде. По словам политика, его задержали во время выхода из дома - Алексей Навальный собирался на вокзал.

Ранее основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование о недвижимости российского телеведущего Владимира Соловьева. ФБК оценил состояние Соловьева в миллиард рублей.

Алексей Анатольевич Навальный (род. 4 июня 1976 года, Бутынь, Одинцовский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский политик и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды («РосПил», «РосЯма», «РосВыборы»[⇨], «Добрая машина правды», «РосЖКХ»[⇨]).

Автор одного из самых рейтинговых общественно-политических блогов в «Живом Журнале» и популярного канала на YouTube (1,3 млн подписчиков).