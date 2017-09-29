Сыну Бердымухамедова присвоено звание «Заслуженный тренер Туркменистана»

- 28 сентября в парламенте Туркменистана состоялось совещание, посвященное итогам Азиады.

Как передает госинформагентство ТДХ, «в ходе совещания в соответствии с Постановлением Меджлиса Туркменистана Сердару Бердымухамедову вручены свидетельство и нагрудный знак о присвоении почетного звания «Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi» («Заслуженный тренер Туркменистана»).

«Так были отмечены его заслуги за повышение международного престижа Туркменистана как спортивной державы и личный вклад в подготовку спортсменов, занявших призовые места в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам», — сообщает издание Хроники Туркменистана.