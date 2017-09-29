РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Сыну Бердымухамедова присвоено звание «Заслуженный тренер Туркменистана»
CA-NEWS (TM) - 28 сентября в парламенте Туркменистана состоялось совещание, посвященное итогам Азиады.

Как передает госинформагентство ТДХ, «в ходе совещания в соответствии с Постановлением Меджлиса Туркменистана Сердару Бердымухамедову вручены свидетельство и нагрудный знак о присвоении почетного звания «Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi» («Заслуженный тренер Туркменистана»).

«Так были отмечены его заслуги за повышение международного престижа Туркменистана как спортивной державы и личный вклад в подготовку спортсменов, занявших призовые места в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам», — сообщает издание Хроники Туркменистана.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×