Сыну Бердымухамедова присвоено звание «Заслуженный тренер Туркменистана»
- Туркменистан, общество
- 14:37, 29 сентября 2017
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CA-NEWS (TM) - 28 сентября в парламенте Туркменистана состоялось совещание, посвященное итогам Азиады.
Как передает госинформагентство ТДХ, «в ходе совещания в соответствии с Постановлением Меджлиса Туркменистана Сердару Бердымухамедову вручены свидетельство и нагрудный знак о присвоении почетного звания «Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi» («Заслуженный тренер Туркменистана»).
«Так были отмечены его заслуги за повышение международного престижа Туркменистана как спортивной державы и личный вклад в подготовку спортсменов, занявших призовые места в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам», — сообщает издание Хроники Туркменистана.
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