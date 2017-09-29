Казахстанцы предлагают свои варианты латинского алфавита для казахского языка

CA-NEWS (KZ) - Казахстанцы направили замечания разработчикам нового алфавита, передает Tengrinews.kz. Группа ученых, занимавшаяся разработкой нового варианта казахского алфавита, приняла во внимание все предложения, поступившие к ним.

"Некоторые казахстанцы предлагают некоторые звуки заменить. Мы предлагали букву ң обозначать как ng. Теперь нам предлагают вместо ng ставить h. Тоже хорошее предложение, мы над ним сейчас работаем. Делаем координации разных предложений и слов, чтобы у нас в орфоэпии, в орфографии не было нестыковок", - сообщил директор республиканского центра развития языков имени Шаяхметова Ербол Тлешов в ходе брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан.

По словам Тлешова, разработчики получили от граждан более 20 вариантов нового казахского алфавита.

"Мы, конечно же, будем рассматривать их все. Мы сейчас не настаиваем, что тот проект, который мы представили в Парламенте, обязательно принять. Такого подхода нет, такой даже мысли нет. Будет все рассматриваться, рабочая группа снова скоро соберется и все будет обсуждаться. Мы все мониторим. Эти варианты алфавита, они некоторые повторяются, некоторые варианты любительские. Главное, что есть предложения. Мы обязаны все это рассмотреть", - отметил Ербол Тлешов.

"У нас собрано более 1 600 предложений. Мы их рассортировали по темам: были вопросы о государственном языке - замечания об алфавите непосредственно. Наших соотечественников беспокоит, как отразится новый алфавит на общественной жизни. Многих волнует звучание букв, мы же привыкли, что один знак - один звук. В новом варианте есть диграфы. Диграфы людей пугают", - рассказал Ербол Тлешов.

Ранее отмечалось, что латиница будет касаться прежде всего казахского языка. Все издания, выходящие на русском языке, так и будут выходить, то есть для русскоговорящих граждан Казахстана кириллица остается.