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  29 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Сенат США утвердил Джона Хантсмана на должность посла в России
CA-NEWS (CA) - Сенат США утвердил кандидатуру Джона Хантсмана на должность посла в России.

Бывший губернатор Юты, республиканец Джон Хантсман был назначен посланником в Москву еще в марте. Белый дом не отправлял его кандидатуру на официальное утверждение в Сенат, ожидая ее предварительное одобрение Москвой. Взаимное одобрение Хантсмана Кремлем и нового российского посла Анатолия Антонова — Белым домом произошло в июле после встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге.

Позже выступая на слушаниях в Сенате, Хантсман назвал политику Москвы одним из главных внешнеполитических вызовов для США. По его словам, Россия продолжает угрожать безопасности и стабильности в Европе, нарушая суверенитет соседних государств. Хантсман также заявил, что Москва "несомненно вмешивалась" в президентские выборы в США в 2016 году, и подчеркнул, что готов поднять этот вопрос перед российскими властями. Кремль вмешательство отрицает.

Хантсман был послом США в Сингапуре и Китае. В 2012 году он баллотировался в президенты. Семья Хантсман владеет крупным химическим предприятием, имеющим коммерческие интересы в России, которую он посещал в качестве бизнесмена.

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