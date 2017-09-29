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  29 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Вице-премьер Таджикистана: Никто не имеет права на ошибку при строительстве Рогунской ГЭС
CA-NEWS (TJ) - Вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим заявил, что никто не имеет права на ошибку при строительстве Рогунской ГЭС, так как данный объект должен служить таджикскому народу веками, сообщают таджикские сми.

Накануне вице-премьер ознакомился с процессом работ в машинном зале, трансформаторном помещении, а также проинспектировал ход работ по возведению плотины.

Азим Иброхим положительно оценил процесс и качество строительства, отметив, что запланированные работы должны быть завершены в указанные сроки на высоком качественном уровне.

Вице-премьер поручил ответственным лицам уделить первостепенное внимание качеству работ по укреплению плотины объекта.

Представители заказчика и подрядчика «Рогунской ГЭС» заверили, что все работы, связанные с укреплением плотины, находятся под наблюдением специалистов, экспертизы соответствия проводятся на постоянной основе.

«Никто не имеет право на ошибку в строительстве Рогунской ГЭС, так как данный объект должен служить столетиями нынешнему и следующим поколениям страны», — заявил Азим Иброхим.

Почти год назад, 29 октября 2016 года, при участии президента Таджикистана Эмомали Рахмона состоялось перекрытье русла реки Вахш для возведения самой высокой в мире каменно-насыпной плотины – плотины строящейся Рогунской ГЭС.

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