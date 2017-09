В Индии в давке на железнодорожной станции погибли 22 человека

- В Мумбаи в результате давки на железнодорожной станции Эльфинстоун-роуд погибли 22 человека. Еще 30 человек получили травмы. На месте работают медики и спасатели.

Давка произошла на подвесном мосту, по которому пассажиры выходят с платформы. Шел сильный дождь, и под навесом моста стали скапливаться люди, чтобы не промокнуть. К ним прибавлялись пассажиры прибывающих поездов, сообщает русская служба Би-би-си.

Станция Эльфинстоун-роуд - пересадочная, она соединяет две крупнейшие железнодорожные ветки Мумбаи.

Когда дождь кончился, толпа в спешке начала выходить с моста на улицу, и случилась давка, рассказал представитель железнодорожной компании Аниль Саксена. Железнодорожная компания проведет собственное расследование инцидента.

Rail Min .@PiyushGoyal : Deeply grieved at tragic loss of innocent lives due to an unfortunate stampede at #Elphinestone Roadfootover bridge pic.twitter.com/z0KE2348yZ