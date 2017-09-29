В Индии в давке на железнодорожной станции погибли 22 человека

- В Мумбаи в результате давки на железнодорожной станции Эльфинстоун-роуд погибли 22 человека. Еще 30 человек получили травмы. На месте работают медики и спасатели.

Давка произошла на подвесном мосту, по которому пассажиры выходят с платформы. Шел сильный дождь, и под навесом моста стали скапливаться люди, чтобы не промокнуть. К ним прибавлялись пассажиры прибывающих поездов, сообщает русская служба Би-би-си.

Станция Эльфинстоун-роуд - пересадочная, она соединяет две крупнейшие железнодорожные ветки Мумбаи.

Когда дождь кончился, толпа в спешке начала выходить с моста на улицу, и случилась давка, рассказал представитель железнодорожной компании Аниль Саксена. Железнодорожная компания проведет собственное расследование инцидента.

Rail Min .@PiyushGoyal : Deeply grieved at tragic loss of innocent lives due to an unfortunate stampede at #Elphinestone Roadfootover bridge pic.twitter.com/z0KE2348yZ — Supriya Bhardwaj (@Supriya23bh) 29 сентября 2017 г.

Как сообщается, после инцидента вновь обсуждаются недостатки ветхой транспортной инфраструктуры Мумбаи, которой каждый день пользуется несколько миллионов человек.

Как сообщает Times of India, расследование проведет также правительство штата Махараштра. Родственникам каждого погибшего будет выделена компенсация по 500 тыс. рупий (около 7,6 тыс долларов).