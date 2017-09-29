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  29 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Индии в давке на железнодорожной станции погибли 22 человека
CA-NEWS (CA) - В Мумбаи в результате давки на железнодорожной станции Эльфинстоун-роуд погибли 22 человека. Еще 30 человек получили травмы. На месте работают медики и спасатели.

Давка произошла на подвесном мосту, по которому пассажиры выходят с платформы. Шел сильный дождь, и под навесом моста стали скапливаться люди, чтобы не промокнуть. К ним прибавлялись пассажиры прибывающих поездов, сообщает русская служба Би-би-си.

Станция Эльфинстоун-роуд - пересадочная, она соединяет две крупнейшие железнодорожные ветки Мумбаи.

Когда дождь кончился, толпа в спешке начала выходить с моста на улицу, и случилась давка, рассказал представитель железнодорожной компании Аниль Саксена. Железнодорожная компания проведет собственное расследование инцидента.

Как сообщается, после инцидента вновь обсуждаются недостатки ветхой транспортной инфраструктуры Мумбаи, которой каждый день пользуется несколько миллионов человек.

Как сообщает Times of India, расследование проведет также правительство штата Махараштра. Родственникам каждого погибшего будет выделена компенсация по 500 тыс. рупий (около 7,6 тыс долларов).

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Комментарии (3)
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Arabella
17:11, 29 сентября 2017
Боже, 22 раздавленных человека это много! Ну промокли бы чуток, зачем всем бежать под навес, по крайней мере остались бы живы. Наверняка значительная часть пострадавших старики, женщины и дети. Когда слышишь о таком количестве жертв от нелепой случайности становится плохо словно это какой то теракт. Пусть земля им будет пухом! Надо официальным представителям нашей власти Правительства или МИД написать соболезнования в специальной книге посольства Индии в Кыргызстане, а гражданским активистам хотя бы возложить цветы возле их входа в знак соболезнования этой трагедии, унесшей жизни 22 человек.
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Archi_t
16:54, 29 сентября 2017
Толпа- это страшная сила.
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yourist77
16:19, 29 сентября 2017
Дебилы..
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