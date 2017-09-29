Twitter закрыл 200 аккаунтов, связанных с Россией

- Компания Twitter выявила более 200 подложных аккаунтов, связанных с Россией, и временно закрыла их. 22 аккаунта существовали одновременно и в Facebook'е.

О распространении Россией фальшивых новостей, использовании подставных аккаунтов и интернет-ботов во время прошлогодней президентской кампании в США представители Twitter'а рассказывали на состоявшихся в четверг закрытых слушаниях в сенатском комитете по разведке.

На слушаниях также было отмечено, что телеканал Russia Today уплатил в 2016 году 274 тысячи долларов за размещение в Twitter'е более 1800 своих сообщений, которые отправлялись целевым аудиториям, состоящим из потребителей стандартных новостей. Не уточнялось, каким именно новостным сюжетам были посвящены эти твиты.

По мнению члена сенатского комитета по разведке республиканца Джеймса Ланкфорда, именно российские «фабрики троллей» через кампании в Twitter'е помогли повысить накал споров в обществе, вызванных нежеланием многих профессиональных футболистов вставать при исполнении государственного гимна США. Таким образом игроки протестуют против, по их мнению, предвзятого отношения полиции к афроамериканцам. Эта история оказалась в последние дни в центре внимания американской прессы после того, как президент Трамп призвал владельцев футбольных команд уволить игроков, оказывающих неуважение американскому флагу.