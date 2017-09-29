В Казахстане расследуют смерть учителя «в петле»
- Казахстан, происшествия
- 16:10, 29 сентября 2017
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CA-NEWS (KZ) - Смерть школьного учителя, найденного повешенным в селе Мартобе в пригороде Шымкента, расследуют по статье «Доведение до самоубийства». Об этом сообщила пресс-секретарь департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области Салтанат Каракозова.
Она сказала, что информация об этом инциденте поступила в Каратауский отдел полиции 26 сентября.
По информации полиции, 58-летний житель Мартобе преподавал в школе математику. «Расследование начато по факту. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказала Каракозова. Полиция пока не может озвучить предполагаемые причины возможного самоубийства, мотивируя это необходимостью сохранить следственную тайну.
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