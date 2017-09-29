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  29 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане расследуют смерть учителя «в петле»
CA-NEWS (KZ) - Смерть школьного учителя, найденного повешенным в селе Мартобе в пригороде Шымкента, расследуют по статье «Доведение до самоубийства». Об этом сообщила пресс-секретарь департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области Салтанат Каракозова.

Она сказала, что информация об этом инциденте поступила в Каратауский отдел полиции 26 сентября.

По информации полиции, 58-летний житель Мартобе преподавал в школе математику. «Расследование начато по факту. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказала Каракозова. Полиция пока не может озвучить предполагаемые причины возможного самоубийства, мотивируя это необходимостью сохранить следственную тайну.

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