Президент Туркменистана написал книгу «Спорт – это путь к дружбе, здоровью и красоте»

- После проведения Азиады, 28 сентября, в Туркменистана состоялась презентация новой книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Спорт – это путь к дружбе, здоровью и красоте», сообщает издание Хроники Туркменистана.

Как передает «Туркменистан: золотой век», «в новой книге раскрывается важная роль и значение физкультуры и спорта в жизни человека и общества».

«Один из разделов посвящен достопримечательностям Туркменистана, внесенным в знаменитую Книгу рекордов Гиннесса – это образ ахалтекинского скакуна и Центр водных видов спорта Олимпийского городка. В отдельный раздел вошли официальные выступления президента и поздравительные обращения к участникам международных форумов и конференций», — сообщает издание.

Напомним, что последнюю книгу, посвященную истории МВД Туркменистана и работе в этой структуре отца президента Мяликгулы Бердымухамедова, президент презентовал 12 августа. 14 сентября Бердымухамедов начал писать книгу о лошадях.

В целом из-под пера главы государства вышло около 40 произведений. Также был издан ряд, книг посвященных его высказываниям и речам. Только за 2016 год президент написал 7 книг.