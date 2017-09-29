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  29 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов наградил победителей Азиады подарками, в ответ они подарили ему золотой велосипед
CA-NEWS (TM) - 28 сентября президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов наградил тренеров, победителей и призеров Азиады ценными подарками, сообщает «Туркменистан: золотой век».

Как сообщается, от имени президента спортсмены, удостоенные на Играх «Ашхабад 2017» золотой медали, получат легковые автомобили марки «Toyota Camry GL Executive»; обладатели серебряных медалей — $5 000; бронзовые призеры — $3 000 (три тысячи); тренеры победителей и призеров — легковые автомобили марки «Toyota Camry GL Executive».

В ответ спортсмены подарили главе государства золотой велосипед.

По итогам Азиады, туркменские спортсмены завоевали 245 медалей, из которых 89 — золотых, 70 – серебряных и 86 – бронзовых. У ближайшего соперника по золотым медалям сборной Китая — 42 «золота».

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Комментарии (1)
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natan.paul
17:27, 29 сентября 2017
Спортсмены же из своих медалей переплавили в золотой велосипед!
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