Бердымухамедов наградил победителей Азиады подарками, в ответ они подарили ему золотой велосипед
- Туркменистан, общество
- 17:17, 29 сентября 2017
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CA-NEWS (TM) - 28 сентября президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов наградил тренеров, победителей и призеров Азиады ценными подарками, сообщает «Туркменистан: золотой век».
Как сообщается, от имени президента спортсмены, удостоенные на Играх «Ашхабад 2017» золотой медали, получат легковые автомобили марки «Toyota Camry GL Executive»; обладатели серебряных медалей — $5 000; бронзовые призеры — $3 000 (три тысячи); тренеры победителей и призеров — легковые автомобили марки «Toyota Camry GL Executive».
В ответ спортсмены подарили главе государства золотой велосипед.
По итогам Азиады, туркменские спортсмены завоевали 245 медалей, из которых 89 — золотых, 70 – серебряных и 86 – бронзовых. У ближайшего соперника по золотым медалям сборной Китая — 42 «золота».
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