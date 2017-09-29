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  30 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Россия стала лидером по росту числа долларовых миллионеров

CA-NEWS (CA) - Россия лидирует по росту числа долларовых миллионеров. Об этом сообщается в ежегодном докладе World Wealth Report 2017, подготовленном консалтинговой компанией Capgemini/

Согласно рейтингу за 2016 год, число людей, обладающих активами на сумму в один миллион долларов и более, в России выросло на 19,7 процента. Причиной увеличения в исследовании назван рост котировок принадлежащих им акций.

Вместе с тем в абсолютных величинах число состоятельных людей в России достаточно невелико - около 182 тысяч человек. По состоянию на второй квартал 2017 года почти треть активов обладателей миллионных состояний приходится на акции (31,1 процента).

На втором месте - наличные (27,3 процента). Доля недвижимости составляет 14 процентов, фиксированного дохода - 18 процентов. Доля альтернативных инвестиций (вложений в хедж-фонды и сырьевые активы) показала по сравнению с четвертым кварталом 2016 года самое существенное падение - c 15,7 процента до 9,7 процента.

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