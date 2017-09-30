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  30 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Песня про шымкентских девушек стала вирусной в Казнете (видео)

CA-NEWS (KZ) - Песня о девушках из Шымкента стала вирусной в Казахстане, передает Tengrinews.kz. Песня "Зың-зың", или "Шымкенттің қыздары", появилась в социальной сети "ВКонтакте". Доподлинно неизвестно, как давно была записана эта композиция, однако всего за несколько недель она стала вирусной.

Наибольшую популярность ей принес юмористический клип от вайнеров Jokeasses. За четыре дня ролик в YouTube посмотрели 146 тысяч пользователей Сети. Этот же клип в Instagram набрал около 400 тысяч просмотров.

 Авторов песни, к сожалению, пока не удалось найти. Некоторые пользователи отмечают, что песня напоминает им совместную композицию LL Cool J и Дженнифер Лопес под названием Control Myself.

Свою версию клипа записала и вайнер Нагимуша. Ее видео набрало почти полмиллиона просмотров в Instagram.

Пользователи соцсетей продолжают публиковать различные видео со своими танцами под вирусную песню и создают подборки из наиболее удачных и смешных клипов. Судя по всему, трек начали исполнять даже на казахских свадьбах.

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