Таджикистан и Молдова обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с преступностью
- Таджикистан, политика
- 17:45, 29 сентября 2017
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CA-NEWS (TJ) - Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода в Пекине (КНР) в четверг встретился с министром внутренних дел Молдовы Александром Жизданом. Об этом сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.
В ходе встречи обсуждалось расширение взаимовыгодного сотрудничества между двумя министерствами в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью.
Рамазон Рахимзода выразил уверенность, что эта встреча еще больше укрепит профессиональные контакты и даст возможность совершенствовать сотрудничество в борьбе с преступностью.
Александр Жиздан подчеркнул, что в процессе глобализации деятельность террористических и экстремистских организаций приобрела транснациональный характер, что в целом угрожает безопасности отдельным государствам и всему миру.
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