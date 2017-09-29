Таджикистан и Молдова обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с преступностью

- Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода в Пекине (КНР) в четверг встретился с министром внутренних дел Молдовы Александром Жизданом. Об этом сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

В ходе встречи обсуждалось расширение взаимовыгодного сотрудничества между двумя министерствами в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью.

Рамазон Рахимзода выразил уверенность, что эта встреча еще больше укрепит профессиональные контакты и даст возможность совершенствовать сотрудничество в борьбе с преступностью.

Александр Жиздан подчеркнул, что в процессе глобализации деятельность террористических и экстремистских организаций приобрела транснациональный характер, что в целом угрожает безопасности отдельным государствам и всему миру.