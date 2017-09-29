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  29 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия на 101-м месте по рейтингу конкурентоспособности

CA-NEWS (MNG) - Монголия заняла 101 место в рейтинге конкурентоспособности, по сравнению с предыдущим годом, Монголия опустилась на одну позицию в рейтинге.

По данным отчета ВЭФ, в этом году Монголия получила 3.9 пункта.

Первое место в рейтинге «Индекс глобальной конкурентоспособности» в очередной раз заняла Швейцария, на второй строчке расположились США. Сингапур стал третьим.

Составители рейтинга считают, что результаты Монголии не улучшились за прошедший год. Другими словами, не заметили серьезных изменений в конкурентоспособности Монголии. В то же время они отмечают, что экономика Монголии по-прежнему сильно зависит от экспорта полезных ископаемых, и «ее перспективы остаются неопределенными». Тем не менее, макроэкономические показатели Монголии улучшились на 0,8 пункта, технологическая готовность и объем рынка на 0.1 пункта, а инфраструктура на 0,2 пункта по сравнению с предыдущим годом.

Также составители посчитали что на ведение бизнеса в Монголии негативно влияют такие обстоятельства, как валютное регулирование, коррупция, нестабильность политики и бюрократия.

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