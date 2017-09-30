Россия инвестирует $ 3 млрд в нефтегазовые проекты в Узбекистане

- Узбекистан и Россия достигли договоренностей о привлечении российского финансирования по ряду крупных инвестиционных проектов в нефтегазовой сфере более чем на три миллиарда долларов, сообщает podrobno.uz.

Сейчас стороны прорабатывают конкретные механизмы инвестирования ряда совместных проектов и организации экспортного финансирования, а также страхования российских банков через компанию ЭКСАР (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций). На днях в Ташкенте прошел крупный форум по этому направлению.

Российскую делегацию возглавил Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Пётр Фрадков. В ее составе также присутствовали представители "Газпромбанка", ЭКСАР и ряда крупных производителей, таких как Группа "Объединенные машиностроительные заводы", "Силовые машины", Объединенная металлургическая компания, "РЭП-Холдинг" и другие.

Выступая на форуме, глава российской делегации отметил наличие благоприятных факторов для наращивания сотрудничества, особенно в нефтегазовой отрасли страны. По его словам, сейчас согласно подписанному рамочному соглашению о совместной реализации инвестиционных проектов в нефтегазохимической, горнодобывающей и металлургической отраслях Узбекистана, сторонами прорабатывается конкретные вопросы участия в них российских финансовых институтов.

Ранее Узбекистан, Газпромбанк и Российский экспортный центр заключили рамочное соглашение о совместной реализации инвестиционных проектов в нефтегазохимической, горнодобывающей и металлургической отраслях республики.

В частности, речь идет об организации финансирования со стороны Газпромбанка проекта по созданию производства синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана Шуртанского ГХК, включая финансирование экспортной поставки комплекса воздухоразделительных установок российской компании ПАО "Криогенмаш".

Кроме того, документом предусмотрено финансирование Газпромбанком строительства завода по производству листового проката мощностью до 500 тысяч тонн в год и организация поставок в 2017–2021 годах экскаваторной техники для нужд горнодобывающей промышленности Узбекистана в количестве не менее 44 единиц общей стоимостью не менее 155 миллионов долларов.